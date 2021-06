Bonduelle on võtnud sihiks jätkusuutliku põllumajanduse ja ressursisäästliku tuleviku

Kohalikud kogukonnad on kaasatud ka koostööd ja üldist heaolu suurendavatesse projektidesse. Koguni 49% Bonduelle’i tegevuskohtadest on viinud ellu erinevaid tegevusi: mõned neist on istutanud puid, teised on linna mänguväljaku ümber ehitanud ja kolmandad korraldanud heategevusüritusi. Meie tulevikuplaanid on veelgi ambitsioonikamad: püüame kaasata kõiki ettevõttega seotud kogukondi erinevatesse sotsiaalsetesse projektidesse. Erinevaid organisatsioone, näiteks toidupankasid, ei jäeta tähelepanuta ja neid toetatakse toidukaupadega. Ligi 3986 tonni meie tooteid on annetatud ülemaailmsetele organisatsioonidele.

„Mis tahes eesmärkide saavutamisel on võtmetähtsusega inimesed, kes aitavad neid eesmärke ellu viia: need on meie töötajad ja inimesed, kes tarbivad rohkem taimset toitu. Nende ohutus on lõppkokkuvõttes meie kõige olulisem ülesanne ning soovime tagada oma töötajale tööõnnetuste vaba töökoha. Juba 92% põllumajandustootjatest on võtnud endale kohustuse need eesmärgid saavutada, kuna nad mõistavad meie strateegiat ja jagavad meie soovi pakkuda tarbijatele tervislikke, kvaliteetseid ja samas keskkonda säästvaid tooteid. Üheskoos saame oma planeedi tervise jaoks palju ära teha: jätkusuutlikkus pole mitte ainult moesõna, vaid pikaajaline strateegia, mis on juba tööga saavutatav,“ ütles Bonduelle’i Baltikumi tegevjuht.