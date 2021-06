Pikalt oodatud sõnum teiselt poolt lahte: Soome taastab töörände Eestiga, ent reisida võib üksnes lennukiga

Soome pikendas riiki sisenemise piiranguid 27. juunini kõigile reisijatele, kelle kodumaal on kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta üle 25. Soome reisimiseks on sellisel juhul kohustuslik jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. See nõue laieneb ka Eestile, kus nakatumisnäit on neljapäevase seisuga 138.

Küll aga nõustus Soome tegema järgmisest nädalast erandi töörändele Eestiga, mis tähendab, et emmas-kummas riigis tööl käijad ei pea eneseisolatsiooni jääma. Samas aga võivad Soomes töötavad eestlased või Eestis töötavad soomlased reisida alates 7. juunist kahe riigi vahet üksnes lennukiga. "Aga mitte veel laevaga," toonitas välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer.

Ränne on pausil olnud pea pool aastat

Soome valitsus otsustas alates 27. jaanuarist sulgeda piirid, välja arvatud mõnede kitsaste elualade esindajatele. Kuna Soomest lahkumine tähendas, et pärast töökohta naasta on võimatu, siis on töötajad naaberiigis lõksus olnud sellest ajast saati.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas pikalt keelatud olnud tööränne võib osale Soome kinni jäänud Eesti töötajatele tekitada uue maksukohustuse. Küsimus puudutab hulka Soomes töötavaid inimesi, kes lühiajalisi otsi tehes pole makse maksnud põhjanaabrite juures, vaid teinud seda n-ö elukoha järgi ehk Eestis. Kuigi üldiselt nõuab Soome, et kõik seal palka saavad inimesed maksaksid ka kohapeal makse, siis Eesti ja Soome vaheline maksuleping lubab ajutiselt seal töötavatel inimestel mingitel tingimustel jääda makse maksma Eestisse.

Lihtsustatult võib see välja näha nii: inimene töötab küll Soomes, aga ta on sinna saatnud Eesti tööandja, kes näiteks on võitnud seal lepingu mingite tööde tegemiseks. Kui Soomes ei kogune sedasi tööpäevi aastas üle kuue kuu jagu (täpsemalt 183 päeva 12 kuu jooksul), ei ole vaja end Soomes maksumaksjana arvesse võtta, kui inimene ütleb, et elab ametlikult edasi Eestis.

Usaldusmeetmed pole olnud piisavad