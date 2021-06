Rekordiline tulemus: Eesti era- ja riskikapitali fondid müüsid viimase aastaga 15 ettevõtet

"Turg hakkab end tõestama siis, kui toimuvad edukad investeeringutest väljumised ehk exitid. Lisaks aktiivse investeerimistegevuse jätkamisele teavitasid fondid 15 investeeringust väljumisest ning neli meie liikmeks olevat fondi alustas 2020. aastal uue fondi kokkupanekut. Turg areneb just exitite kaudu ning see on märkimisväärne turu küpsuse tunnusmärk," kinnitas Uudam.

Ta lisas, et vaatamata keerulistele oludele kõikjal maailmas, on Eesti fondid tugevad ja vaba kapitali hulk lubab aktiivselt teha nii uusi kui ka jätkuinvesteeringuid ning sektor saab jätkuvalt kindlalt ja tugevalt turu arenguga jätkata.

„Eriliselt rõõmustav on näha, et Eestis hakkab kaduma nö vana ja uue majanduse vastanduv eristamine ning era- ja riskikapital ning idu- ja kasvuettevõtted on muutunud igapäevase majandussõnavara osaks, olles kogu majanduse üheks oluliseks veduriks," rääkis EstVCA tegevjuht Kadri Lindpere. Tema sõnul on Eesti kui digiriigi jaoks äärmiselt oluline tehnoloogiaettevõtluse ja teadmistepõhise majanduse arendamine ning seda saab teha tihedas koostöös turuosalistega.