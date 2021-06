Citybee viib oma rendiautod Eestis ka kahte populaarsesse kuurortlinna

Kui seni oli võimalik CityBee sõidukiga Kuressaarde ja Pärnusse sõita, siis pidi sõiduki kasutamise eest tasuma kogu kasutusperioodi vältel, teisisõnu näiteks kogu nädalavahetuse eest. Nüüdsest on võimalik sõita autoga mõlemasse linna, jätta see sobivasse parkimisalasse ning lõpetada renditeenus koheselt. Täpsed parkimisalad on märgitud punasega CityBee mobiilirakenduses.