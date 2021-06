Investorid peavad Bideni minimaalset ettevõtete tulumaksupakkumist positiivseks

Selline on kompromissiidee, et saada Kongressis infrastruktuuri- ja maksupaketile vabariiklaste toetus, kirjutab Reuters. Kahe allika sõnul olevat Biden pakkunud ettevõtete minimaalseks tulumaksumääraks 15 protsenti.

Vabariiklased on vastutasuks nõus enam kui triljoni dollari suuruse infrastruktuuriinvesteeringute paketiga. Presidendi algne ettepanek oli investeerida taristusse 2,25 triljoni dollarit. "15-protsendiline maksumäär oleks investoritele hea," ütles Hoghes Capital Managementi portfellihaldur Gary Bradshaw.

USA ettevõtete globaalse tulu minimaalse maksumäära tõstmine 10,5 protsendilt 21 protsendini ja ettevõtete tulumaksumäära tõstmine 21 protsendilt 28 protsendini on Bideni maksuettepanekute seas. See lööks Morgan Stanley analüütikute hinnangul tuleval aastal USA S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete kasumeid 7,6 protsendi võrra. Bideni maksukompromissi tõttu väheneks ettevõtete kasum poole protsendi võrra, kuid ka see võib börse langetada.