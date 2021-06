Asjatundja: kinnisvaraturul on aimata eesolevaid muutuseid

Mais oli kinnisvaraturg jätkuvalt aktiivne. Olenemata sellest, kelle jaoks on tegemist buumiga või kelle jaoks lihtsalt väga kõrge aktiivsuse ja eufoorilise olukorraga, on fakt kummastki vaatenurgast hoolimata see, et nii kõrgeid tulemusi pole me näinud alates 2007. aasta kevadest.

Kinnisvaraturul kehtib reegel, mis ütleb, et hinnad reageerivad enamasti viitega tehingute arvule. Kõrge tehingute arv on kaasa toonud hinnakasvu, mistõttu on tänase kõrge aktiivsuse pealt raske ette kujutada, et hinnad peaksid lähivaates langema. Ehitusmaterjalide kiire hinnakasv ning sügisese aktiivsuse uus tõusulaine survestavad hindu veelgi ülespoole liikuma, ehkki suveks võiks madalama aktiivsuse pealt eeldada ka selle näitaja puhul pigem stabiilsust.

Üle kogu Eesti sõlmiti mais taas enam kui 2300 korteritehingut ehk üsna võrdselt märtsi ja aprilli tulemustega, kui mitte enamgi. Esialgsetel andmetel sõlmiti 2284 ostu-müügitehingut, ent kõik tehingud pole veel laekunud. Maakondade lõikes olid jätkuvalt aktiivsemad suuremad maakonnad – Harjumaal sõlmiti 1241 korteritehingut (aprillis 1313), Tartumaal 307 (311), Ida-Virumaal 215 (213) ja Pärnumaal 169 tehingut (135).

Suuremate linnade osas pole üksiktehingute andmed veel laekunud, kuid Tartu ja Pärnu puhul on näha, et mais toetas aktiivset järelturgu ka keskmisest suurem uusarenduste maht. Kõige rahulikum on kasv Narvas, kus puudub uusarenduste toetav mõju. Sellest hoolimata on mulluse perioodiga võrreldes tehingute arv suurenenud 26,4% ning mediaanhind 6,2%. Mais sõlmiti esialgsetel andmetel 64 korteritehingut, mille mediaanhind oli 433 €/m2.

Ülevaadet ei saa lõpetada rääkimata hoonestamata elamumaaturust, mis hoolimata oma suhtelisest silmapaistmatusest on näidanud erinevate segmentide lõikes kõige kiiremat kasvu. Kui korteriturul oli tehingute arvu aastane kasv 32% ja majade/suvilate turul 40%, siis krunditurul on see enam kui kaks korda. Eelmise aasta esimese viie kuu jooksul sõlmiti 1085 tehingut, tänavu juba 2285 tehingut.