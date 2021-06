Mis on omamärgitooted ning miks need sageli tavatoodetest odavamad on?

Omamärgitooted on kaupluseketi enda tellimusel valmistatud kaubad. „Sageli eristab omatooteid ehk inglise keeles private lable tooteid soodne hind. See saavutatakse tavaliselt hoides kokku näiteks reklaami või pakendi disainimise kuludelt. See ei halvenda kuidagi toote väärtust, küll aga võimaldab pakkuda juhtivatest kaubamärkidest soodsamat hinda," ütles Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Hind ei ole jaekettidele ainus põhjus, miks private lable tooteid tellitakse

Hinnavõidu annab ka tellitava kauba kogus, kuna kauplused ostavad tooteid üheskoos ja suures mahus. Suurema koguse hanke puhul on hinnavõit märgatav. Eriti suured on näiteks kuivainete mahud, kuna nende säilivusaeg on väga pikk, mis võimaldab neid ka pikema aja jooksul müüa.

Siiski ei ole Niitaru sõnul hind ainus põhjus, miks kauplused omamärgitooteid pakuvad. Tema sõnul on tihti põhjuseks konkurentsi suurendamine ja teistsuguste maitsete pakkumine.

Kõrged kvaliteedinõuded

Kõige rohkem omatooteid leidub sügavkülmalettides. Sealne valik ulatub külmutatud köögiviljadest kuni jäätiste ja pagaritoodeteni. Samas pole omatooteid vaid toidukaupade osas ning suurematel kettidel on ka oma kaubamärgiga rõivaid ja jalatseid.

Omamärgitoodete puhul järgitakse vastavusnõudeid sama rangelt ning hoolitamata hinnaerinevusest kvaliteedis erinevusi pole. Poelettidele jõudmiseks peavad omatoodete tootjad vastama tootespetsiifilistele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele ning olema vastutustundlikult toodetud.

Kauplustes leidub ka tooteid, mis tulevad samalt tootmisliinilt, kuid jõuavad poelettidele eri kaubamärgi all. Kuigi omamärgitooted on poes tavatoodetega kõrvuti, ei kahjusta see toidutootjate äri. Pigem soovivad ka paljud Eesti tootjad jaekettide omatooteid valmistada, kuna lepingumahud on suured.

Tõusev trend