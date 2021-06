Kuidas leida sobiv remondimees või ehitaja?

Tänaseks on portaaliga liitunud juba enam kui 2500 rahulolevat kasutajat ning viimase poole aasta jooksul on Holt.ee keskkonnas avaldatud enam kui 1000 hanget.

Ligi 80% hangetest on saanud pakkumisi ja 60% töödest on leidnud tegija Holt.ee vahendusel.

Pole kohustust valida soodsaimat pakkumist. Oluline on teenusepakkuja kompetents ning tööde teostamise kvaliteet. Samas puudub kohustus valida saabunud pakkumiste hulgast, kui hankeperioodi lõpuks ei saabunud sobivat pakkumist. Sel juhul on võimalik märkida hange luhtunuks täiesti kohustustevabalt.

Külasta teenusepakkuja Holt.ee kasutajaprofiili. Profiililt võib leida täpsemat infot ning fotosid tehtud töödest, mis võiksid tekitada usaldust ning sisendada kindlust, et tegemist on sobiliku ja kvaliteetse teenusepakkujaga.

Külasta võimaluse korral lehekülge Creditinfo.ee või Teatmik.ee, et kontrollida teenusepakkuja (juhul, kui tegemist on ettevõttega) tausta. Samas, heaks märgiks on, kui teenusepakkuja Holt.ee kasutajakontole on märgitud tema kodulehe aadress, kust võiks leida lisainfot.