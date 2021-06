Kuidas valida omale sobivat sülearvutit?

Tehnoloogiaekspert ja Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina tõdeb, et orienteerumine sülearvutite laias valikus võib kujuneda keeruliseks, kuid soovitab sel juhul lähtuda oma peamistest kasutusvajadustest ning annab nende kohta nõu.

Mille jaoks sul sülearvutit vaja on?

“Kindlasti tasub esiteks enda jaoks selgeks teha, mida sülearvutiga kõige rohkem teha plaanitakse. Sellest sõltuvad sobiva laptop’i võimekuse näitajad ja lisalahendused,” kirjeldab Mishina ning selgitab, et näiteks arvutimänguri ja igapäevaselt tööfailide loomise ning jagamisega tegeleja vajadused hea sülearvuti järele on väga erinevad.

“Tekitame täna rohkem faile ja fotosid kui kunagi varem ja seetõttu on ka arvuti mälu mahud suuremad kui varem. Samas mõjutab see arvuti töökiirust ja kui info pole alati sorteeritud, pidevalt kustutatud või pilve tõmmatud, tasub valida kõvaketta alternatiivina SSD-kettaga seade, mis aitab arvutis olevat teavet kiiremini töödelda ega muuda arvutiga toimetamist liiga aeglaseks,” soovitab Mishina ja toob näite Huawei uutest MateBook X ja MateBook 14 sülearvutite mudelitest, millel on kuni 16 GB RAM mälu ja kuni 512 GB suurune salvestusmälu ehk SSD ketas. Samuti on nendel mudelitel sees 10. põlvkonna Inteli Core protsessorid, mis muudavad seadmetega töötamise kiireks ja sujuvaks.

“Oluline on ka see, mida sülearvutiga igapäevaselt tehakse ehk et kui palju infot peab korraga ekraanile mahtuma,” toob Mishina näite ja kirjeldab, et kõrgem kuvasuhe nagu 3 : 2 võimaldab ekraanil vertikaalselt rohkem infot avada ja teha mugavamalt tööd näiteks esitluste või tabelitega.

Kus kõige sagedamini kasutad?