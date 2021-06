Soome suurima luksusautode maaletooja Luxury Collection Automobiles all tegutseva Tallinna Ferrari esinduse müügisaali juhi Torsten Kihlmani sõnul on neil sel kevadel sportautode müügiga väga hästi läinud. "Koroonapiirangud on saatnud autoostja poodidesse, kuna reisida ei ole saanud. Aasta on olnud igav ja nii mõnigi mõtleb, et tahaks midagi huvitavat endale soetada," kirjeldab ta.

Lisaks stabiilsetele uute Ferraride müüginumbritele on kasvama hakanud ka kasutatud Ferraride müük. Seda, et Ferraridel on sel kevadel Eestis hästi läinud, kinnitab ta statistika. Kui mullu ei ostetud esimese viie kuuga mitte ühtegi Ferrarit, siis sel kevadel on neid ostetud juba neli.