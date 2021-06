Huawei soomlasest tippjuht: meil töötavad kõik 7 päeva nädalas ja kuisest puhkusest ei julge keegi juttugi teha

Lauhde ütles intervjuus, et Huawei töötajad töötavad nii Hiinas Shenzhenis kui ka USA -s Silicon Valleys 80 tundi nädalas ja puhkavad suvel kümme päeva, vahendab Iltalehti.

Lauhde väitel teeb ta ka ise tööd 80 tundi nädalas ega ole enda sõnul neli aastat suvepuhkusel olnud. Lauhde on mures Soome tööelu pärast.

„37,5 tundi nädalas, lühendatud tööpäevad, viis nädalat puhkust ja veel kõike muud. Ja siis meil on peaminister, kes ütleb, et võiksime üle minna neljapäevasele töönädalale,” kurtis Lauhde. „Huaweis ei ole mõtet kaevata, et ma tahaksin neljanädalast suvepuhkust. Keegi ei julge sellisest asjast juttugi teha.”