Ettevõtjate kogemused. Eesti suurimal ettevõtluskonkursil tulevad kasuks nii võit kui ka osavõtt

„Tiitel aitas meil muutuda oma valdkonna arvamusliidriks. See andis meie arengule suure tõuke ja mõjutab arengut siiani,“ ütleb 2014. aastal ajaloo esimese aasta ettevõtte tiitli pälvinud Top Marine finantsjuht Anneli Prodel.

Niisiis andis võit konkursil neile oluliselt rohkem kui vaid lühiajaline meediatähelepanu. Tiitel tähendab, et ettevõttega hakati arvestama, nende juures sooviti tulla tutvuma tootmiskorraldusega. Prodel toob välja, et neilt hakati isegi küsima koolide õppekavade toimivuse kohta ning kutsuti ka esinema. Kasutegureid on olnud veelgi.

„Mis peamine, rahvusvaheliselt annab nii mõjuka tiitli kandmine klientidele teatud garantii ettevõtte jätkusuutlikkuse ja toimivuse kohta. Julgen väita, et aasta ettevõtte konkursi võit andis Top Marine arengule suure tõuke ja mõjutab meid siiani,“ toob Prodel välja.

Kasu on olnud mitmekesine

Kuid konkursil on kokku kuus olulist kategooriat, millest üks on aasta eksportöör. 2018. aastal võitis selle tiitli Thermory AS. Tegemist on maailma suurima termopuidu väärindaja ja saunamaterjalide tootjaga. Nende müügidirektor Katrin Reinaste-Parve meenutab, et kandideerimise peamine motivatsioon oli esile tõsta ettevõtte pühendunud meeskonda, tänu kellele nad igal aastal müügi- ja tootmisrekordeid ületasid. Koos arendati tooteid ja turge.

„Vaatamata ettevõtte suurusele olime toona Eestis vähetuntud,“ nendib Reinaste-Parve. Nõnda tehtigi juhatusega otsus, et soovitakse näidata oma enam kui 20aastast kogemust ning seda, et ollakse kiirelt arenev ja julge ettevõte. Loomulikult ka seda, et nad on oma segmendis maailma turuliider ja üks suuremaid eksportööre Eestis.

Mida kandideerimine andis? Reinaste-Parve ütleb, et kindlasti suuremat tuntust neile tähtsal koduturul. Kuid suurima tähtsusega nende jaoks oli see, et kolleegid kogesid auhinda kui tunnustust oma tööle. Müügidirektor toob välja, et auhind on neid kahtlemata aidanud ka töötajate värbamisel.