Kohus lubab põlevkiviõlitehase püsti panna, kliimanoored kavatsevad otsuse edasi kaevata

“Õlitehase rajamise plaan ei ole keskkonnahoidlik ega toeta ka pikas plaanis Ida-Virumaa arengut. Õlitootmise süsinikuheide on alates tehase rajamisest ja põlevkivi kaevandamisest kuni õli põletamiseni tohutu ning ei lähe kokku vajadusega peatada kliimamuutuseid. Tegutseme igal juhul edasi selle nimel, et nii keskkonnavaenulikku õlitehast ei rajataks. Kavatseme otsuse vaidlustada,” ütles kliimaaktivist Kertu Birgit Anton.

"Õigusemõistja põhjalikul hindamisel on uue Enefit280 tehase ehitamisel välistatud mõju Mustajõe loodusalale, mistõttu on kohus leidnud, et ehitamist hetkel keelav esialgne õiguskaitse tuleb tühistada," kommenteeris tänast Tartu halduskohtu otsust Eesti Energia.