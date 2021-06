Eesti Energia juht: õlitehase tühistamine ei oleks fataalne

Sutter rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et tehas panustaks edasimineku korral Eesti majandusse väga palju ning kui see jääks tulemata, jääks Eesti majandusel oluline tükike saamata, sest praegu on seis õliturul väga hea. "Kindlasti tänast Eesti Energiat arvestades ta ei oleks nö fataalne muutus," tõdes Sutter samas.

"Kohtuotsuseid me austame ja seaduseid ning kohtuotsuseid me rikkuma ei plaani hakata. Teeme kõik, et selgitada kohtule, et meie keskkonnamõjude hindamine on olnud piisav. Aga kui peaks selguma, et mistahes põhjusel seda õlitehast ei saa ehitada, siis vaatame sealt edasi," põhjendas ta.