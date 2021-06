Mormoonide salajane hiigelfond teeb nutikaid tehinguid. Hiljuti läksid nad kaasa kahe hullusega

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, mis on valmis Kristuse teiseks tulemiseks, kogub oma liikmetelt igal aastal 7 miljardit dollarit. Mormoonid peavad 10% oma aastasissetulekust annetama kirikule. Umbes 6 miljardit läheb erinevate tegevuskulude katteks. Ülejäänud miljard kantakse Ensigni kontole, et see investeeringuid teeks. 1997. aastal oli fondi maht veel „vaid" 12 miljardit dollarit. Just siis fond ka loodi. Täna on see juba väärt sada miljardit. Võib tunduda uskumatu, aga mormoonide fond oli suur võitja GameStopi hulluse ajal.