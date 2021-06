Ekspert: majanduskasv kiireneb. Tõeline buum saabub sügisel

Positiivsete uudiste kõrval ei saa siiski mööda vaadata sellest, et paljude ettevõtete jaoks ei ole kriis lõppenud ka tänasel päeval. Kõige valusamalt puudutab see muidugi majutus- ja toitlustussektorit, kus esimeses kvartalis kahanes lisandväärtus mullusega võrreldes 40%. Seal võib ärikliima tuntavat paranemist oodata ehk alles kolmandas kvartalis. Lisaks olid aasta esimestel kuudel languses kaks väga suurt majandussektorit - töötlev tööstus ja ehitus - mis majanduskasvu allapoole tõmbasid.

Mida oodata edasisest? Suure tõenäosusega kiireneb majanduskasv teises kvartalis veelgi. Selle põhjuseks on juba ainuüksi asjaolu, et 2020. aasta kevadel oli Eesti majandus väga sügavas languses. SKP kahanes toona aastases võrdluses 7%. Paljudel olulistel tegevusaladel, sh tööstus ja kaubandus, oli lisandväärtuse langus koguni kahekohaline. Tänastes majandusoludes ei ole niivõrd madala taseme ületamine eriline raskus.

Aasta teises pooleks peaks majanduskasv muutuma laiapõhjaliseks. Tugeva tõusu on teinud kõigi majandussektorite kindlustunne. See räägib ettevõtete usust, et järgnevad kuud toovad kaasa kiire ärimahtude kasvu. Seejuures on näiteks töötlevas tööstuses kerkinud kindlustundenäitaja tänaseks sellise tasemeni, kus see viimati oli 2007. aasta majandusbuumi harjal. Samuti võiks suve saabumine lõpuks hõlpu tuua ka turismi ja meelelahutuse alal tegutsevatele ettevõtetele