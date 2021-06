Elektriautode ostmine on Eestis hoogustunud. Hiljuti tehti Teslade müügirekord ühes kuus

SEB statistika näitab, et elektriautosid eelistatakse osta aprillis, kui liisiti enam kui kolmandik kõigist esimese viie kuu elektriautodest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on liisitavate elektriautode arv kasvanud ligi kaheksa korda.

Seda toetab ka Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) statistika, mille järgi on Eestis esimese viie kuuga registreeritud uusi elektrisõidukeid kokku 197. Neist ainuüksi 76 registreeriti aprillis. Mais oli see number küll oluliselt väiksem – siis registreeriti 26 uut elektriautot.

Elektriautode valik kasvab pidevalt

„Viimane üleriigiline elektriautode statistika kinnitab sama trendi, et elektriautode soetamisel oli kõige aktiivsem kuu just aprill ja ligi viiendik kõigist registreeritud uutest elektrisõidukitest liisiti SEB-st,“ märkis SEB Liisingu juht Rein Karofeld. Kokku on SEB-st esimese viie kuu jooksul liisitud 60 elektrisõidukit, sealhulgas nii uusi kui ka kasutatud sõidukeid. Neist enam kui kolmandik liisiti aprillis.

Enamus liisinguga ostetud elektriautodest olid uued, vaid ligi 30% autoostjatest valis kasutatud sõiduki. Populaarseimad uute elektriautode mudelid olid Renault ZOE, Škoda ENYAQ iV ja Audi e-tron ning kasutatud elektriautodest eelistati Nissan LEAF-i.

„Elektriautode valik ja pakkumiste arv on järk-järgult kasvanud ja need on tulnud, et jääda. Täna on valikus nii väike- kui ka pereautod, mis on mugavad ja vastupidavad, kuid eeskätt loodussõbralikud,“ täiendas Karofeld. Tema sõnul pakutakse elektriautode ostjatele ka keskmisest madalamat, 1,45%-list liisinguintressi.

Kuigi on ilmne, et selle kevade tulemusi mullusega kõrvutades peab arvestama ka sellega, et eelmisel aastal oli koroonapandeemia mõju automüügis tugevam, kui sel aastal, paistab siiski silma ka muutus, mis on toimunud Eestis Teslade läbimüügis.

Tesla müük näitab ka suurt kasvu