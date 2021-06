Kõnekeskus Bangladeshis, uus sorteerimiskeskus Kaunases. Miks loob riigifirma kriisi keskel töökohti Eestist väljapoole?

Eesti riiklik postifirma Omniva andis lõppeva nädala neljapäeval teada, et avas 2. juunil Kaunase lennujaama suletud tollialal rahvusvaheliste saadetiste sorteerimiskeskuse, mis töötab 6500 m² suurusel alal ja millega luuakse Leetu 55 uut töökohta. Ühtlasi ütles postifirma samas teates, et ettevõtte rahvusvahelist pakivedu juhitakse nüüd viiest keskusest: lisaks Tallinnale Londonis, Amsterdamis, Hachenburgis ja nüüd ka Kaunases. Ka selgus, et ettevõtel on eraldi kõnekeskus Bangladeshis.

Omniva teade tõstatas aga selle tähelepanelikes lugejates mitmeid küsimusi: miks loob riiklik postifirma niigi majanduslikult keerulisel ajal töökohti Eestist väljapoole, miks poleks saanud sellist rahvusvahelist sorteerimiskeskust üldse luua Tallinna lennujaama, kus praegu inimesed niigi on pooleli tööta ning kuidas peaks üldse suhtuma sellesse, et Eesti maksumaksja raha viiakse sellisel moel riigist välja?