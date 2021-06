Tööandjate jaoks on tekkimas vana kiusatuse tõttu uus tõsine probleem

Kuueminutiline näost-näkku kohtumine andis Portia Twidtile märku, et ta peab töökohalt lahkuma.

Ta alustas tööd veebruaris ning talle lubati alustades seda, et ta saab töötada eemalt. Ühel hetkel aga hakati teda survestama, et ta tuleks kontorisse. Kutseid kohtumistele tuli aina juurde.

Viimane tilk tuli veeklaasi, kui ta kutsuti kontorisse jutuajamisele, mis kestis "lausa" 360 sekundit. Twidt pani riidesse, viis lapsed lasteaeda, sõitis tööle, vestles pisut ja tundis, et selles ettevõttes ta enam ei jätka.

"Mul sai kõrini," kommenteerib 33-aastane Georgia elanik.

Kuna vaktsineerimine on üle maailma käimas, siis on tekkimas ka surve naasta tööle. On neid tööandjaid, kes väidavad, et kodus töötamise võimaldamine vähendab koostööd ja tuleb kahjuks ettevõtte töökultuurile.

Paljud töötajad on uue reaalsusega harjunud ning nad on kodukontoris rahul. Eriti suuremates linnades võtab tööle jõudmine ning sealt lahkumine palju aega. Kui veidi kiiremini kohale jõuda soovid, siis pead istuma või seisma täistuubitud ühistranspordis. Nii mõnigi inimene on koroonapandeemia ajal kolinud linnast eemale. On ka neid, kes kardavad viirust ennast või vanktsiineerimata kolleege.

Samal ajal näevad töötajad nüüd ära, millised ülemused soovivad oma "sõdurite" üle pidevat kontrolli omada.

"Nad arvavad, et me ei tööta, kui nad meid ei näe," ütleb Twidt. Sel hetkel, kui ta lahkumisotsuse tegi, oli tal juba olemas teine tööpakkumine. Firmalt, kust öeldi, et ta saab kogu töö teha ära kodunt.

Ei ole veel teada, kuidas pandeemiajärgne tööelu välja hakkab nägema. Vaid 28% USA kontoritöötajatest on läinud tagasi büroodesse. Viirus ei ole veel kadunud, vaktsineerimine käib ning probleeme on ka lastehoidudega. Nii on ka paljud tööandjad veel seda usku, et võimalikult paljud töötajad peavad tegema tööd eemalt. Ühel hetkel võivad nad aga meelt muuta.