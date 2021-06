Delfiga rääkinud Soome poliitikaga kursis olevate inimeste sõnul tasub uskuda Soome suursaadiku sõnu, kes andis mõista, et põhjanaabrite otsuseid ei tasuks isiklikult võtta. "Ütlesin ka peaministrile, et Eestist paistab teema Eesti ja Soome vahelise küsimusena," ütles suursaadik Timo Kantola eile Delfile. "Soome poolelt vaadates on teema laiem ja puudutab kõiki välisriike," lisas ta.

Soome suuremates väljaannetes on toodud välja fakt suursaadiku vestlusele kutsumisest peaminister Kaja Kallase poolt koos viimaste etteheidetega Soome suunal. Rohkem Eesti-teemalist kõneainet pakuvad siiski soome sportlased, kes on pidanud viimastel päevadel lõunanaabrite paremust tunnistama.