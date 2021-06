FOTOD | Pandeemia on tõesti seljatatud? Reisija on vihane, et Elroni rong tegi pika reisi täistuubitult

Lugeja foto

Lugeja saatis fotod, mis on tehtud eile Tallinna-Tartu rongist, kus rahvas seisis tihedalt koos. Teda pani imestama, et kahe vaguni vahelisse koridori inimesi ei lastud. Maski, mille kandmine on vahepeal muutunud vabatahtlikuks, oli näha vaid mõnedel inimestel.