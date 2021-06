FOTOD | See käis kähku. Tuntud ettevõtjate plaan ehitada täis populaarne parkla pannakse taas avalikkuse ette

Merivälja tee 33 kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Kasutusotstarbelt kavandati ärihoone puhkepiirkonda teenindavana - esimesele korrusele restoran ja ranna kasutajaid teenindavad tualetid, riietus- ja pesemisruumid, teisele korrusele motellitüüpi majutusasutus. Kuna Merivälja tee 33 kinnistu on olnud kasutusel Pirita rannas käijate parklana, siis planeeritud parkimiskohtadest 64 on ettenähtud avalikult kasutatavateks.

Hakati nahaalselt ehitama

Eelmise aasta oktoobris kirjutas Ärileht, et Pirital rullus lahti ehituslugu, mis parasjagu segadust tekitab. Arendaja on saanud ehitusloa kindla hoone rajamiseks, kuid reaalselt hakkab kerkima midagi muud. Detailplaneeringuga see kokku ei lähe.

Pirita tee ääres on suviti ilusate ilmade korral tükk tegemist, et parkimiskohta leida. Üks selline võimalus on siiani asunud aadressil Merivälja tee 33. Suvitajatele on valida, kas see või tasuliste erateede äärsed alad. Detailplaneering kehtestati seal juba 2013. aastal.

Juba talvel selgus, et plaani ei järgita

Kui seni on see maa-ala olnud parkimisplats, siis pärast hoone valmimist peaks parkimine seal jagunema kaheks: osa praegugi kasutusel olevaid kohti jäävad linna avaliku parkimise alaks, kuid asfalteeritud krundile, mis kuulub arendajale, pidi tekkima 108 parkimiskohta, millest osa peavad detailplaneeringu kohaselt jääma avalikku kasutusse.

2020. aasta 30. jaanuaril ERRile antud intervjuus ütles üks arendajatest Tõnu Kõuhkna, et ehkki planeeringus on ette nähtud ka keldrikorrus parkimiskohtade tarbeks, siis arendaja seda siiski ehitada ei kavatse. Kõuhkna sõnul polnud selle rajamine põhjendatud ning oleks ka keerukas, kuna tegu on mereäärse alaga. Niisiis oli juba toona näha, et parkimiskohti tuleb sinna planeeritust vähem. Linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles siis, et kohalik omavalitsus ei saa väga kaasa rääkida, kuidas eraomanik neid asju reguleerib.

Linnaosa vanem tuvastas rikkumise

2020. aasta augustis algas krundil ehitustöö ning Tõnis Liinat, kes on ise varasemas elus ehitusega kokku puutunud, märkas, et arendaja rammis vaiu maa sisse. Ta sai aru, et arendajal oli tõsi taga - ta ei kavatsegi maa-alust parklat luua. Siis läks lahti midagi, mida Liinati sõnul nägi viimati 90ndatel.