Suur peretüli ajas kogu linna kahte tiiba, kuid sellest sündis kaks tänagi tuntud kaubamärki

Adi oli see, kes jalatseid disainis ning karismaatilisem Rudi tegeles müügiga. Ajaga hakkas neil Saksamaal väga hästi minema. Siis lõi Adi midagi, mis tõi neile ka rahvusvahelist tuntust. Need olid naelad, mida sai jalatsite alla panna.

Sõja ajal suleti tehaseid või töötasid need madalama võimsusega, sest töötajaid kutsuti sõjaväkke. Samal ajal soovis Rudolf firmas suuremat mõjuvõimu saada. Ta keeldus võtmast tööle oma lihase õe Marie poegi. Mõlemad pidid seetõttu minema sõjaväkke ning said sõjas surma. Rudolfi otsus tekitas pingeid. Vendade abikaasad hakkasid ka omavahel tülitsema.

Adigi läks 1940. aastal sõtta, kuid tuli peagi tagasi. Nende firmat peeti sõja ajal esmatähtsaks. Ühel hetkel, 1943. aastal, pages Adi koos perega pommivarjendisse. Rudolf ja tema pere olid juba seal ootamas. Adi, kommenteerides tõenäoliselt vaenlaste sõjalennukeid nende peade kohal, ütles: „Kuradi raisad on jälle siin." Rudolf arvas, et see lause oli suunatud talle ja ta perele. See tekitas veelgi pingeid juurde.