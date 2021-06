Toomas Uibo: vesinikulennukid on selle kümnendi reaalsus. Kas ka Eestis?

Eesti lennunduse ambitsioonikas plaan näeb muuhulgas ette esimese vesiniku baasil lendava reisilennuki kasutuselevõtu aastaks 2030. Riigile kuuluv lennufirma Xfly on taotlemas esimeste seas Euroopa rahastust projektile, mille eesmärk on ATR72 tüüpi reisilennuki fossiilkütusel töötavate turbiinmootorite väljavahetus vesinik-elekter-jõuallikate vastu. Kas Eesti on vesinikuhüppeks valmis?

Lendama õppisime pea 120 aastat tagasi, toona uuendusliku sisepõlemismootori abil. Täna ägab koduplaneet fossiilsete kütuste põlemisjääkide all ja me otsime jätkusuutlikumaid viise energia tootmiseks. Erinevate hinnangute järgi on maailma lennundus vastutav 5-7% CO2 paiskamise eest atmosfääri. Lennunduse osakaal võib tunduda väikse numbrina, kui aga heitmete kogus tonnidesse arvutada, saab igaüks aru, et ka promill on juba liiga palju. Ülemaailmne pandeemia vähendas kogu planeedi 2020. aasta CO2 emissiooni pea 6% võrra, mis on kahe miljardi tonni süsinikusaaste ekvivalent ning võrreldav terve Euroopa aastase süsiniku heitmega.

Maailm on saanud korraks värskemalt hingata. Aga kuidas edasi?

Lennundusele ja tegelikult kogu transpordisektorile on ülioluline leida alternatiive fossiilsete kütuste kasutamisele, sest klientidele ei piisa enam puude istutamisest saaste neutraliseerimiseks - nad ootavad reaalset revolutsiooni.

Vesinikutehnoloogia on ennast juba päästerõngana tõestanud - just see tehnoloogia on globaalset transpordisektorit juba lähiaastatel muutmas. Esimesed vesinikutehnoloogial lendavad reisilennukid on juba selle kümnendi reaalsus. Kõige elujõulisem idee näib olevat olemasolevate lennukite mootorite vahetus vesinik-elekter-jõuallikate vastu, mille otsene jääkprodukt on puhas vee aur.