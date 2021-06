FOTO | Üha populaarsemaks muutuvad abimehed satuvad kurbadesse õnnetustesse

Otsasõidud toimuvad tavaliselt õuealal ning juhtumite keskmine kahju on olnud ligi 1300 eurot. PZU poolt tänavu registreeritud kümne robotniiduki kahjujuhtumi keskmine hüvitis on ligi 1000 eurot ning kõige suurem PZU kodukindlustuse raames hüvitatud niidukikahju ulatub ligi 3400 euroni.

Ühes juhtumis oli robotniiduk ületanud piirdekaabli ja jäi auto alla. Robotniiduk on jäänud kannatanuks ka liiklusõnnetuses, kus pere külaline sõitis väärtuslikust objektist üle.

Üks seade tegi endale ise liiga, kui sõitis kustunud lõkkesse ning osa korpusest sulas üles. Paaril korral on seadet kahjustanud äike ning ette on tulnud ka rikkeid nagu emaplaadi kahjustus või veomootor on lõpetanud töö. Üks niiduk kukkus riiulilt maha ja purunes.