Asjatundjad küsivad: kas maailma tohutult polariseeriv vaktsiinipatentide kaitse peatamine tõesti päästaks meid?

Ettepanekut ajendas kartus, et ilma lisameetmeteta varuvad suuremad ja rikkamad riigid oma elanikele miljoneid vaktsiine, mis tegelikult kohest kasutust ei leia ja vaesemad riigid ei suuda omale vajalikke vaktsiine kindlustada. Arvestades, et USA otsustas alles hiljuti – peale pahameeletormi – jagada teiste riikidega 60 miljonit doosi laos seisvat AstraZeneca vaktsiini, mida USA ise ei vaja, on selline hirm igati mõistetav. Tänaseks on ettepanekule oma poolehoidu avaldanud isegi paavst. Kas vaktsiinipatentide ajutine peatamine on ikka parim viis tagamaks, et vaktsiin jõuaks kõigi huvilisteni üle kogu ilma?

Seega leiavad mitmed patentide peatamise vastased, et ülemaailmset vaktsiinipõuda aitaks märksa paremini leevendada näiteks vaktsiinide ja nende koostisosade ekspordipiirangute peatamine või see, kui jõukad riigid jagaksid vaktsiine vaesemate riikidega.

Moderna on näiteks öelnud, et ei hakka pandeemia ajal oma patente jõustama. Praeguseks on ebaselge, kas ja millist tulemust see on andnud, eriti arvestades, et patenditaotlused ei sisalda sageli nagunii ettevõtte kõige väärtuslikumat ärisaladust.

Idee vastased ei ole veendunud, et vaktsiinipatentide peatamine annaks soovitud efekti. Vaktsiinide tulevikuks peetavate mRNA -põhiste vaktsiinide tootmine nõuab toorainet ja keeruka infrastruktuuri ülesseadmist, mistõttu on ebausutav, et ettevõtted, kes pole seni olnud suutelised Pfizeri või Modernaga litsentsi saamiseks läbirääkimistesse asuma, suudaksid lähiaastatel nullist üles ehitada vajalikud tehased ja leida inimressursi, isegi kui vaktsiinipatent neid enam ei takista.

Kui kõigil oleks võimalus kasutada olemasolevaid teadmisi vaktsiinide tootmiseks, väheneks ebavõrdsus ja suurem osa maailma elanikkonnast saaks kiiremini vaktsineeritud, mis oleks kasulik kõigile. Pooldajad rõhutavad ka, et mitmed vaktsiinitootjad on arendustegevuseks kasutanud riiklikku raha ning varasemaid riiklikke uuringuid, mis õigustab veelgi intellektuaalse omandi õiguste laialdasemat kasutamist.

Aasta alguse seisuga oli kinnitatud tellimusi u 8,6 miljardile doosile, millest 6 miljardit kõrge ja keskmise sissetulekuga riikidesse. Vaesematel riikidel – kes moodustavad 80% maailma elanikkonnast – on olnud juurdepääs vähem kui kolmandikule saadaolevatest vaktsiinidest. The Economisti kohaselt võivad vaktsiinidoosi hinnad varieeruda 2 kuni 40 dollarini, kusjuures jõukamad riigid maksavad doosi eest oluliselt vähem kui vaesemad riigid.

Pooldajate argumentide peamiseks märksõnaks on „õiglus“. Ajakirja Nature märtsi lõpus ilmunud artikli kohaselt vajab maailm u 11 miljardit COVID-19 vaktsiinidoosi, et immuniseerida 70% maailma elanikkonnast (eeldusega, et iga inimene vajab kahte doosi).

Kuidas näeks vaktsiinipatentide ajutine peatamine välja praktikas?

Kuidas vaktsiinipatentide ajutine peatamine praktikas välja näeks, on siiani üsna segane. WTO tasandil võidakse ainult otsustada, et ei jõustata intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) teatud sätteid, mis puudutavad intellektuaalse omandi kaitset.

Samas see, kas ja kuidas seda liikmete riigisisesel tasandil tehakse, on iga liikme otsustada. Sisuliselt tähendaks see WTO liikmete riigisiseste õigusaktide muutmist vastavalt iga riigi õiguskorrale (ja vastavalt iga riigi soovile).

Patentide kaitse on territoriaalne. See tähendab, et näiteks ravim, mis on kaitstud patendiga USA-s, ei pruugi seda olla Euroopas või Hiinas. See tähendab ka, et vaktsiinipatendi peaks peatama need riigid, kus ravimit tegelikult tootma või pakkuma hakatakse.

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu paindlikkus

On leitud, et TRIPS sisaldab juba praegu piisavat paindlikkust ja vaktsiinipatentide peatamine pakutud kujul ei ole vajalik. Esiteks võivad liikmed TRIPS-i kohaselt võtta vajalikke meetmeid tervishoiu ja avalike huvide kaitseks aladel, mis on nende sotsiaalmajandusliku arengu jaoks elulise tähtsusega.

Teiseks peaks intellektuaalse omandi õiguste kaitsmine toimuma viisil, mis viib sotsiaalsele ja majanduslikule heaolule ning õiguste ja kohustuste tasakaalustatusele. Kolmandaks võivad liikmed võimaldada patendi objekti kasutamist õiguste omaja loata, sh valitsuse või valitsuse volitatud kolmandate isikute poolt, eeldusel, et see toimub teatud tingimustega kooskõlas (nn sundlitsentsimine).

Mh on sundlitsentsimise eelduseks üldjuhul see, et litsentsi taotlev isik on ebaõnnestunult taotlenud õiguste omajalt litsentsi kaubanduslikel tingimustel (v.a riikliku kriisiolukorra või muude äärmiselt pakiliste asjaolude korral või riiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks) ning sundlitsentsi andmisel tuleb õiguste omajatele maksta piisavat tasu.