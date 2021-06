VIDEO | Salapärane häkkerite rühmitus saatis Elon Muskile otsekohese sõnumi. Kas kõlas ka ähvardus?

Poliitiline häkkerite grupp võttis Muski sihikule, kuna see trollib pidevalt krüptovaluutade turul ning mõjutab sellega tavaliste inimeste elusid.

"Viimastel aastatel oled sa nautinud miljardäride seas üht laitmatumat mainet, sest sa oled mänginud paljude inimeste unistustega elektriautodest ja kosmosereisidest," räägib videos Guy Fawkesi maski kandev tegelane, kelle hääl on moonutatud.

"Hiljuti...hakkasid inimesed nägema, et oled järjekordne nartsissistlik rikas tüüp, kes vajab pidevat tähelepanu."

"Miljonid jaeinvestorid lootsid krüptovaluuta tõusule, et oma elu paremaks muuta," ütleb tegelane videos. "Loomulikult võtsid nad endale investeerides riski ning kõik on krüptomaastikul toimuvast volatiilsusest teadlikud, aga sinu säutsud sel nädalal näitavad, kui vähe sa mõtled tavalistele tööl käivatele inimestele."

Anonynomousi on seostatud politseijaoskondadele, poliitikutele, finantsasutustele ja usuühendustele küberrünnakute korraldamisega. Video lõpus on kuulda, et nad tegid Muski suunas isegi ähvarduse.