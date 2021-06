Skype’i-miljardär Niklas Zennström: oleme Eestis olnud liiga edukad

Läinud reedel toimunud tseremoonial ulatas president Kersti Kaljulaid Rootsi ettevõtjale ja investorile Niklas Zennströmile Eesti ettevõtluse toetamise eest Maarjamaa risti III klassi teenetemärgi. 2000-ndate alguses loodud Skype’i asutajad käivad siiani koos ja Zennströmi sõnul tullakse Eestisse alati justkui koju.

Skype’i looja ja tänu selle müügile rikastunud Zennström tunnistab eksklusiivintervjuus Ärilehele, et on kahjuks jätnud investeerimata nii mõnessegi Eesti start-up-eduloosse, kuigi seda on pakutud. Mis firma see oli? Mida arvab Zennström Eesti idusektorist, loe alljärgnevast intervjuust.