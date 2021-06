Pandeemia läbi ja hinnatõusud tagasi? Mootorikütused kallinesid aastaga koguni viiendiku võrra

Statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov ütles, et eelmise aasta maiga võrreldes oli tarbijahinnaindeksi suurimaks mõjutajaks mootorikütuse hinnatõus. „Nii bensiin kui ka diislikütus olid 20,2% kallimad. Seejuures on oluline teada, et aastases võrdluses kaotas oma mõju eelmise aasta mais toimunud mitme aktsiisimäära langetamine,“ lisas Trasanov.