Pipedrive'i tegevjuht hakkab nõu andma Viljandi idufirmale: näen asutajates suurt kirge oma valdkonna vastu

Eziil arendab tootmisjuhtimise tarkvara, mis parandab erinevate osakondade vahelist info liikumist läbi tööprotsesside automatiseerimise. Ettevõtte nõukoguga ühines Pipedrive’i pikaaegne tippjuht Sergei Anikin, startup-maastikul kõrgelt hinnatud nõustaja, kes näeb võimalust anda ettevõttele arengutõuge, aidates asutajaid teha ettevõtte kasvu toetavaid samme.

Anikini sõnul tahab ta rakendada oma oskusi erinevate valdkondade parendamiseks läbi ambitsioonikate asutajate, kes oma valdkonda tunnevad. „Eziili asutajates näen suurt kirge oma valdkonna vastu ning tohutut õppimissoovi. On tegelikult väga vähe inimesi, kes nii palju tahaksid juurde õppida,“ kommenteeris Anikin oma liitumist Eziiliga.

Iga ettevõtte esimesed kriitilisemad arenguetapid on Anikini sõnul seotud jätkusuutliku kasvu saavutamisega, kus muutub oluliseks kliendimüügi protsessi korratavus. „Pipedrive’is saadud kogemustele tuginedes võin öelda, et hea tehnoloogia on ainult pool võitu. Teine pool on toote rakendatavus ehk selle võime lihtsalt lahendada klientide probleeme. See on hästi oluline ja minu nägemuse järgi ongi see suur osa Eziili järgmisest väljakutsest,“ sõnas Anikin.

Eziili kaasasutaja ja tegevjuhi Maido Janke sõnul ongi Anikini panus Eziili arengusse praegu suurim väljakutsete filtreerimisel ja prioritiseerimisel, et keskenduda teemadele, mille lisandväärtus ettevõte kasvu jaoks oleks suurim.

„Näeme iga päev, kui keeruline on tootjatel, kes soovivad Excel tabelitest loobuda, tarkvara kasutuselevõtmise otsust teha. See ei tule lihtsalt, sest alustada tuleb andmete süstematiseerimisest, mis on suur töö. Tahame selle osa teha lihtsaks kõikidele metalli projektitootjatele, et nad saaks esimese sammu astuda võimalikult riskivabalt. See eeldab nii tootearendust kui müügi skaleerimist, kus näeme, et meil on Sergeilt palju õppida,“ selgitas Janke.