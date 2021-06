Eesti maasikakasvatajate liidu juhatuse liikme Elke Lillemetsa sõnul on Moldovas ja Ukrainas koguni järjekord inimestest, kes sooviksid Eestisse hooajatööle tulla ja kellele kõigile polegi võimalik siin tööd pakkuda. Selline olukord on seejuures saavutatud vahendusfirmade abita. Jutt võimalusest Eestis maasikaid korjata levib seal suuliselt või tavaliste töökuulutuste kaudu.

„See on sageli nii, et sõber räägib sõbrale. Keegi käib korra Eestis ning järgmisel korral võtab juba sõbrad kaasa. Nende teenimisvõimalused on Eestis niivõrd palju suuremad kui kodumaal, seetõttu on ka nõudlus suur,” ütles Lillemets.