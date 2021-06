Eluasemelaenu intresside maksuvabastuse kadumine on lähedal. Eelnõu jõuab juba juuni keskel parlamendi suurde saali

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et tulenevalt eluasemelaenu intresside maksuvabastuse kaotamisest pole intresse enam võimalik maksustatavast tulust maha arvata 2023. aastast esitatavates deklaratsioonides 2022. aasta kohta. „Eelnõuga ei muudeta üldist maksustatavast tulust mahaarvamise piirmäära ja selleks jääb 1200 eurot. Maksumaksjal on võimalus varasema eluasemelaenu intressi mahaarvamise ulatuses maha arvata näiteks koolituskulusid ja tehtud annetusi, kui need mahaarvamised jäid seni piirmäära tõttu kasutamata. Noorte perede eluaseme ostmise soodustamiseks on Kredexil valminud meede, millega on võimalik tõhusamalt ja sihitumalt suunatata toetus just nendeni, kes seda abi vajavad arvestades sealjuures ka regionaalsete iseärasustega,“ ütles Savisaar.