Välistöötajale elukoha leidmine võib olla tõeline peavalu

Tööjõurendi ettevõte Nordstaff on aastaid välistöötajaid Eestisse vahendanud. Nende esindaja Jekaterina Rjabuhha sõnul on siia toodud töötajatele majutuse leidmine väga aktuaalne teema.

„Üldistamata võib kindlalt väita, et kümnest üürileandjast ainult üks jätkab suhtlemist, kui mainida, et otsime töötajatele majutust,” ütles ta. Ta rõhutas seejuures, et nad üürivad töötajatele majutust enda ettevõtte kaudu ja vastutavad üüriruumidesse majutatud töötajate eest täiel määral.