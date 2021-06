Bolti autorenditeenus laieneb märkimisväärselt: nüüd saab rentida ka kaubikuid ning elektriautosid

“Bolt Drive on Eestis tegutsenud ühe kuu ja näeme, et nõudlus autorenditeenuse järele on püsinud suur. Alustame algavat suvehooaega suurema autovalikuga, et inimestel oleks rohkem võimalusi oma koduukselt lihtsalt ja mugavalt autot rentida. Tänu laiemale sõidukivalikule ja soodsale hinnale saavad inimesed kasutada autorenditeenust erinevate vajaduste katmiseks, näiteks kolimiseks või hoopis suvepuhkusele sõitmiseks,” ütles Bolt Drive’i suunajuht Lukas Yla.

Yla lisas, et ühe kuu sõidustatistika näitab, et renditeenust kasutatakse peamiselt lühemate

vahemaade läbimiseks. Keskmiselt renditakse sõiduauto 90 minutiks, mille jooksul läbitakse 16 kilomeetrit. “Näeme, et autorent on vajalik abivahend igapäevaste tegevuste jaoks, näiteks töölt koju liikumiseks või poeskäiguks. Kuna kohe on algamas suviste puhkuste

periood, siis tõenäoliselt läbitud vahemaad ka suurenevad,” lisas Yla.