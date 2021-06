Pandeemia ajas eestlased jooma? Kiik: alkoholi tarbimise kasvutrend on tõsiselt murettekitav

Tervise arengu instituudi (TAI) esialgsetel andmetel suri 2020. aastal otseselt alkoholi liigtarvitamisest põhjustatud haigustesse 615 inimest, mis on üle 100 rohkem kui 2019. aastal ning on üksiti viimase 10 aasta suurim arv. Kaotatud elude hüppelist kasvu näeme tööealiste inimeste seas – vanuses 45–64 suri 410 inimest, neist noorim mees oli 29-aastane ja naine 31-aastane. Surmapõhjusena toodud diagnoosidest on esikohal maksa alkoholtõbi, järgnevad juhuslik mürgistus, alkohoolne kardiomüopaatia ja alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäired. „Alkoholi suhteline odavnemine kajastub kiiresti tarbimise ja kahjude tõusus,“ ütles TAI direktor Annika Veimer. „Alkoholi kogutarbimise kasvu juures alkoholiga seotud probleemid ühiskonnas suurenevad – kannatavad nii lapsed, noored kui ka tööealised ning praegu on viimane aeg mõelda alkoholi kättesaadavuse piiramise võimalustele.“

„Alkoholi tarbimise kasvutrend on tõsiselt murettekitav. Kahjuks näeme, et alkoholi odavnemine on suurendanud nii alkoholi tarvitamist kui ka tervisekahjusid. Oleme pooleteise aasta jooksul palju rääkinud inimeste tervisest ja tervishoiust, aga kahjuks on alkoholil meie ühiskonnas jätkuvalt liialt suur roll. Meid on liiga vähe, et koroonaviiruse pandeemiast välja tulles kaotada sadu elusid alkoholi liigtarvitamise tõttu,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Suuri tervishoiu väljakutseid ei saa lahendada tervisevaldkond üksinda. Kasvav alkoholi tarbimine ja sellest tingitud kahjud on meie riigi ja kogu ühiskonna ühine probleem ja väljakutse, mis vajab järjepidevat tähelepanu ning tõenduspõhiseid lahendusi.“