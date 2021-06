Hoiatus: populaarsel kasutatud autode ostu- ja müügileheküljel levib uus petuskeem

Kui kauba müük kokku lepitud, saatis ostja SMS-i teel lingi, mille kaudu soovis ta oma sõnul katsetada ostmist "turvalisel" teel. Navigatsioonisüsteemi müüjat tegi aga koheselt tähelepanelikuks, et ostja saadetud link küsib tema pangakaardi andmeid. Ostja selgitas seepeale, et seda kasutatakse kaardi autentsuse kontrollimiseks ning see olevat täiesti seaduslik. Tähelepanelik müüja asja aga nii ei jätnud ning vastas kohe, et pöördub Auto24.ee poole ning küsib sealt kinnitust.