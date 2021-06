USA osariigi peaprokurör kaebas Google'i kohtusse: jälgimisest loobuda on võimatu

Brnovichi sõnul korjab Google kasutajate asukohateavet isegi siis kui kasutajad on selle seadetes ära keelanud, kirjutab Fox News . "Google korjab kõikide inimeste kohta suures koguses informatsiooni ning sealjuures on selle informatsiooni kogumise peatamine tehtud sisuliselt võimatuks."

"Kui mina tahan kedagi läbi otsida, tuleb selleks taotleda läbiotsimisorder, mille väljastab kohtunik. Google saab aga sama palju informatsiooni ilma läbiotsimisorderita," kurtis Brnovich. "Google võib väita, et jälgimisfunktsioone saab välja lülitada, kuid lekkinud dokumendid näitavad, et tegelikult see nii ei ole."