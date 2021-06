Suursaadik Sven Sakkov: Eesti-Soome töörände olukord on vale, ebaõiglane ja traagiline

"Jaanuari lõpust saati pole mul ega saatkonnal olnud olulisemat ülesannet kui pendelrände taastamine, need on olnud prioriteedid üks, kaks ja kolm," ütles Sakkov ERRile.

Ta lisas, et kohe pärast Soome valitsuse otsust jaanuari lõpust liikumist rangemalt piirata, suudeti kahe ööpäevaga välja käia plaan, kuidas pendelrännet säilitada, kuid Soome valitsus eestlaste koostatud ideed käiku ei lasknud.

"Sellistes küsimustes on vaja ka teise poole soovi, ei piisa ainult ühe poole pingutustest. Praegune olukord on kestnud viis kuud liiga kaua," ütles suursaadik."

Ta lisas, et tuhanded eestlased pole seetõttu koju saanud ja tuhanded lapsed pole oma vanemaid näinud. "Mul ei ole muid sõnu, kui see on vale, ebaõiglane ja traagiline," sõnas Sakkov.

Ta lisas, et igapäevane töö käib töörände taastamise nimel, kuid Soome valitsuses tuleb küsimus lauale alles uue nädala kolmapäeval. Kui siis mõni sellekohane otsus vastu võetakse, võib see kehtima hakata alles 21. juunist.

Kaja Kallas: piirangud pole põhjendatud

Peaminister Kaja Kallas ütles möödunud reedel kohtumisel Soome suursaadiku Timo Kantolaga, et Soome kehtestatud piiriülese liikumise piirangud pole praeguses olukorras enam proportsionaalsed ja põhjendatud. Eesti hinnangul ei vasta need Euroopa Liidu Nõukogu ühiselt kokkulepitud reisimissoovitustele ega Schengeni piirieeskirjadele. Inimeste vaba liikumine on Euroopa üks aluspõhimõtteid, märkis peaminister.

Kallase sõnul teeb piirangute puhul muret ka see, et Eesti ja Soome häid suhteid seatakse avalikkuses küsimärgi alla ning avaldas suursaadikule lootust, et lahenduseni jõutakse peagi.