ÜLESKUTSE | Eesti-Soome töörände raske taak: sinugi pere kannatab piirangute tõttu? Jaga oma lugu

Eesti valitsus on teinud pingutusi, et tööalane pendelränne võiks taastuda, ent seni pole soov vilja kandnud. Soome valitsus on vastu.

Välisminister Eva-Maria Liimets sõnas nädalavahetusel Delfile, et enda meelest on tehtud meie poolt ära maksimaalne, mis võimalik. "Lihtsalt tõsiasi on paraku see, et Soome on valinud väga teistsuguse tee, on valinud väga konservatiivse lähenemise."