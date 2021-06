Kristjan Tamla EfTEN-i uuest kinnisvarafondist: kiire vaheltkasu spekulante me ei oota

Praegu on kohalikul börsil kaks väikeinvestoritele kättesaadavat kinnisvarafondi. Baltic Horizon Fund pakub ärikinnisvarafondi CorePlus segmendis, mida iseloomustab üürnike paljus ja suur üüritäitumus. EfTEN-i hiljuti edukalt raha kaasanud kolmas fond investeerib ainult ärikinnisvarasse ja on pigem mõeldud lisaväärtuse pakkumisele, näiteks kinnisvaraarendustele. Samuti on EfTEN-il mitu institutsionaalsetele investoritele mõeldud fondi, kuhu 100 000 eurost tagasihoidlikumate vahenditega investoril asja pole.

EfTEN-i uus United Property Fund, mille prospekt on praegu finantsinspektsioonis kooskõlastusringil, peaks katma kogu Balti kinnisvarasektori. Fond investeerib raha kinnisvara kõigisse alamsektoritesse ja arenguetappidesse: peale tavapärase ärikinnisvara, nagu bürood, logistika- ja kaubanduspinnad ning taristu, hakkab esindatud olema ka elukondlik kinnisvara.