USA võimud said häkkeritelt tagasi 2,3 miljoni dollari väärtuses Colonial Pipeline’i makstud lunaraha

Ministeeriumi teade kinnitas CNN-i varasemat teadet USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhitud operatsiooni kohta, mis viidi läbi koostöös Colonial Pipeline’iga.

Justiitsministeerium teatas, et konfiskeeris umbes 2,3 miljoni dollari väärtuses Bitcoine, mis maksti kuritegeliku häkkerite grupi DarkSide liikmetele. FBI on uurinud DarkSide’i tegevust teadete kohaselt üle aastal. Väidetavalt jagab DarkSide oma pahavaratööriistu ka teiste kuritegelike häkkeritega.

Lunaraha tagasisaamine, mis on hiljuti loodud justiitsministeeriumi digitaalse väljapressimise vastase töögrupi läbi viidud esimene konfiskeerimine, on haruldane tulemus ettevõtte jaoks, mis on langenud tegevust halvava küberrünnaku ohvriks.

Colonial Pipeline’i tegevjuht Joseph Blount ütles eelmisel kuul ajalehele The Wall Street Journal, et ettevõte nõustus 4,4 miljoni dollari suurust lunaraha maksma, sest ametiisikud ei teadnud häkkerite sissetungi ulatust ja seda, kui kaua kulub tegevuse taastamiseks aega.

Kaadri taga teavitas ettevõte aga varakult FBI-d ja järgis juhiseid, mis aitasid uurijatel arvatavasti Venemaal pesitsevatele häkkeritele tehtud krüptorahamakset jälitada.

„Raha jälitamine on üks põhilisemaid, aga ometi võimsamaid tööriistu, mis meil on,” ütles justiitsministri asetäitja Lisa Monaco eile. „Lunarahamaksed on kütus, mis paneb käima digitaalse väljapressimise mootori, ja tänane teade näitab, et Ühendriigid kasutavad kõiki olemasolevaid vahendeid, et muuta need rünnakud kriminaalsete ettevõtete jaoks kulukamaks ja vähem tulutoovaks.”