Börsile pürgiv DelfinGroup maksab 1,5 miljonit eurot dividende

DelfinGroupi dividendipoliitika näeb ette, et lisaks iga-aastasele omanikutulule maksab ettevõte dividendi ka igas kvartalis. Selle suurus on kuni 50 protsenti kvartaalsest kasumist. Nii otsustas DelfinGroupi aktsionäride üldkoosolek maksta eelmise aasta eest 1,1 miljonit eurot ja käesoleva aasta esimese kvartali eest 400 000 eurot dividende. Väljamakse toimub 30. juunil. Finantsettevõtte eelmise aasta maksueelne kasum ulatus 4,6 miljoni euroni ja puhaskasum 3,8 miljoni euroni.

Üle Läti tegutseva finantsettevõtte jaoks on teise poolaasta suurimaks ja olulisemaks sündmuseks aktsiate esmane avalik pakkumine ehk IPO Riia börsil. "Oleme kindlad, et meie otsus maksta kvartaalselt dividende teeb meid potentsiaalsete investorite silmis aktraktiivseks," ütles ettevõtte juhatuse esimees.

Mida kujutab endast DelfinGroup?

2009. aastal asutatud DelfinGroupi on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis hetkel esindab kolme kaubamärki – Banknote, VIZIA ja Rīgas pilsētas lombards. Firma annab tööd 277 spetsialistile 92 esinduses, mis paiknevad 38 Läti linnas ja asulas. DelfinGroup on Läti kaubandus-tööstuskoja liige ning saanud kulla-tasemel staatuse oma koostööprogrammis Läti maksuametiga. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele. DelfinGroupi võlakirjadega kaubeldakse Baltic First North võlakirjade nimekirjas Nasdaq Riia börsil.



DelfinGroupi 2020. aasta käive oli 23,7 miljonit eurot. Ettevõtte laenuportfell ulatus 34,7 miljoni euroni, EBITDA 9,3 miljoni euroni ja maksueelne kasum 4,6 miljoni euroni. DelfinGroup maksis möödunud aastal 3,2 miljonit eurot makse.