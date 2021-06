Turismisektori tööpakkumiste arv kasvas sel kevadel kosmiliselt

Ametirühmade lõikes on märkimisväärselt kerkinud nõudlus just IT-valdkonna spetsialistide järele, kelle leidmiseks avaldati selle aasta maikuus tervelt 79% rohkem tööpakkumisi kui kaks aastat tagasi.

„Piirangute leevenemine ja maailma avanemine on hüppeliselt kasvatanud värbamisvajadust, et leida sobivat tööjõudu ja seda konkureerivatest tööandjatest kiiremini. Paljudes sektorites on töövõtjatel väga head valikuvõimalused, mis tähendab, et vahepeal tööta jäänud inimesed ei pruugi naasta ka oma varasema tööandja juurde,“ kirjeldas olukorda tööturul CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.