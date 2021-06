Piirangud baaridele kaovad selle nädala reedel. Taastuvad ka kruiisid Rootsi

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis, et valitsuse kabinetiistungil otsustati ettepoole tuua piirangute leevendused. Tuleval esmaspäeval kehtima pidanud leevendused jõustuvad hoopiski sellel reedel.

"Teades, et üritused toimuvad nädalavahetusel, siis tundus ebaõiglane, et laupäeval ei tohi teha, aga esmaspäeval on leebem," kommenteeris Kiik. Tema kinnitused on riigis olukord paranenud ning oleme praegu keskmisel nakatumistasemel.

Kiige sõnul koguneb valitsus järgmisel teisipäeval uuesti, et arutada ülejäänud suvel kehtivaid piiranguid. "Päris suurte ürituste toimumist on vaja veel arutada, kuid suviste piirangute üldnimetaja on, et valdav osa tegevusi on lubatud," ütles Kiik. Erandiks on suurüritused, mis võivad toimuda kontrollitud publiga.

Ta tõi välja, et juuni keskpaigast võib korraldada suurüritusi kuni 9000 inimesele, kui kohapealne publik on kontrollitud.

Kontrollimata publiku puhul kehtib praegu välitingimustel 1000 inimese piir. Kiige teatel ei ole tuhande inimese määr läbi juunikuu põhjendatud seega valitsus asubki uuel nädalal neidki tingimusi arutama.

Ministri sõnutsi võib uuel nädalal oodata osalejatearvus leevendusi tegevustele, mis ei toimu piiratud territooriumil, näiteks linnaosapäevad, laadad või kohalikud tähtpäevad.

Reedest lubatakse taas ka Tallinna ja Stockholmi vahelised kruiisid. Laevad sõidavad tingimused, mille loovad laevafirmad koostöös terviseametiga. Ministri sõnul on Rootsi ja Eesti vaktsineerimise hõlmatus ja nakatumiste hulk sarnase seega piirangud ei ole enam põhjendatud.

Küsimusele, kuidas tõsta inimeste huvi vaktsineerimise vastu, ütles Kiik, et riigi eesmärk polegi saada 100 protsenti inimestest vaktsineeritud. Tegevustena toob minister välja, et jätkatakse teavitustööd ja vaktsineerimisvõimaluste kättesaadavaks ja mugavaks tegemist. "Teeme tööandjate juures vaktsineerimist ja pakume vajadusel Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist kodukeskkonnas," rääkis Kiik.