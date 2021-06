Piirangud baaridele kaovad selle nädala reedel. Taastuvad ka kruiisid Rootsi

„Epidemioloogiline pilt muutub Eestis iga päevaga paremaks, nii et täna on koroonaviiruse leviku ohutase langenud kõrgelt ehk oranžilt keskmisele ehk kollasele. See laseb valitsusel leevendada piiranguid planeeritust varem,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Samas ei tohi unustada, et viirus pole kuskile kadunud ja peame endiselt olema tähelepanelikud, et see taas laiemalt levima ei hakkaks. Ainus viis hoida Eesti piirangutest vabana on aktiivne vaktsineerimine. Loodan, et kõik, kes seda veel teinud ei ole, broneerivad endale esimesel võimalusel vaktsineerimisaja.“