"Viimased 10 aastat saime normaalselt asju korraldada, nüüd ei saa. Elanikelt nõutakse nüüd 4 korda kallimat hinda. Tundub, et väiksesaarte elanikelt tuleb koorida mitu nahka. Kuidas see praktiliselt või poliitiliselt kasulik on? " kurdab Kihnu saare vallavanem Ingvar Saare.

Aas Kihnu vallavanemaga selgelt aga ei nõustu: "Väikesaare elanik ei pea maksma võrreldes varasema korraga neljakordset hinda, et pääseda saarele.