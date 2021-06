Homme kerkib elektri hind kõrgustesse, ekspert veidi hämmingus. Elektrit kasuta öösel

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu märgib, et hinnatõusu põhjuseks on Eesti ja Soome vahelist elektrisüsteemi ühendava merekaabli hooldus. „Estlink-1 on hoolduses ja ka Rootsi-Leedu vaheline ülekandevõimsus on hetkel poole võimsuse peale piiratud," nentis Nõu peamist hinnatõusu põhjust.