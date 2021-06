ERISAADE | Jaanipäevaks saarele jõuda ei pruugi. Transpordiamet soovitab auto mandrile jätta ja praamile minna jala või rattaga

„On tõesti väljumisi, kus autokohti ei pruugi olla,” ütleb transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson, ent lisab, et valdavalt jaanipäevanädalal midagi ikka leiab.

Viimased kaks aastat on Williamsoni sõnul olnud päris erilised: inimesed reisivadki Eestis rohkem ning jaanipäevaks just saartele. Sestap soovitab Williamson: „Tasuks jätta auto mandrile ja minna jalutades või rattaga.” Võib minna ka bussiga, näiteks suursaartega on ühistranspordiühendused Williamsoni sõnul head head või kutsuda praamile keegi autoga endale vastu. „Miks mitte, et sõber ootab sadamas ja tervitab sildi ja roosidega,” lausub Williamson.

Lisapraam on planeeritud Saaremaale. Nagu ka eelmistel aastatel, aitab jaanipäeva eel Suurt väina ületada Regula. Teistele saartele lisaalust planeeritud ei ole. Williamson selgitab, et see poleks majanduslikult lihtsalt mõistlik - prahtida kuskilt mõneks kriitilisemaks hetkeks praam ning ülejäänud aasta lasta sel seista jõude.

Samas on transpordiamet tellimas uuringut, et kas riigi praamiteenus on väikesaartele piisav. „Eks sealt joonistub välja, kas me peame midagi teisiti tegema,” ütleb Williamson. Ühtlast reisijatevoogu nagu bussiliikluses ju ei ole. Mõnikord on reisijaid vähem, mõnikord jälle rohkem.

Kui aga näiteks mõni Vormsi või Hiiumaa elanik peaks soovima jaanipäeva eel kodusaarele mandrilt minna, võibki ta sadamasse passima jääda. Williamsoni sõnul kellelegi erandit ei tehta, loeb pilet. „Kõik inimesed Eestis on võrdsed. Kihnlased sama head kui vormsilased ja Tartu inimene täpselt sama hea kui ruhnlane,” lausub ta.

Üks erand siiski on. Kihnlastele on varuks jäetud piletid, et nad siiski praamiga koju saaksid. Näiteks on praamil kahekümnele autole mõeldud kohast saarerahvale eraldatud neli.