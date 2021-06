Pealinna toidukohad võtavad hinge kinni hoides raha vastu

„Ma arvan, et mitte ükski inimene ei taha praegu vabatahtlikult õhtul kodus ise süüa teha või alkoholi tarbida," lausus vabaõhubaari Väike Kuuba baarmen ja juhatuse liige Karl Astok, kelle sõnul on rahvast viimastel päevadel nii palju, et kõiki ei jõua ära teenindada, kirjutab Äripäev