Kas sarnaselt kinnisvarale on inimesed hetkel võimelised ostma uue auto ilma laenuta?

Kui võtta arvesse maikuu, siis liisingusse võetud autod on kõigest üks kolmandik. Ilma liisinguta ostetud autod on 2/3. Inimesed on ostnud sularahas välja autosid, mis maksavad üle kahekümne tuhande euro. See on huvitav nähtus, mida ka ise jälgin